Earl Clark'tan Beşiktaş Sompo Japan'a kötü haber
Beşiktaş Sompo Japan'ın ABD'li oyuncusu Earl Clark'ın sağ ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan habere göre TÜBAD Basketbol Turnuvası final maçında yaşadığı sakatlığın ardından maçı tamamlayamayan ABD'li oyuncunun 3 hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi.
Maçın ardından yapılan kontrollerde Clark'ın sağ ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması tespit edildiği bildirildi.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:31
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BEŞİKTAŞ'TAN CANER ERKİN SKANDALI
Toplam 1
Yorum
teksas bizimdir yanlıs anons diyelim bız buna :D
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Lucescu'ya şok ceza!
Toplam 6
Yorum
Lucescu cezanın veriliş nedenine bak..gülermisin ağlarmısın ..
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Ne Cenk mutlu ne Negredo!
Toplam 5
Yorum
bjk smokie :) bunlar hep hırstan takıma katkı yapmak için sadece bi sistem olmalı ya maçına göre ya oyuna göre
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