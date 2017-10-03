 Earl Clark'tan Beşiktaş Sompo Japan'a kötü haber – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    Earl Clark'tan Beşiktaş Sompo Japan'a kötü haber

    Earl Clark'tan Beşiktaş Sompo Japan'a kötü haber

    Beşiktaş Sompo Japan'ın ABD'li oyuncusu Earl Clark'ın sağ ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması tespit edildi.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan habere göre TÜBAD Basketbol Turnuvası final maçında yaşadığı sakatlığın ardından maçı tamamlayamayan ABD'li oyuncunun 3 hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi.

    Maçın ardından yapılan kontrollerde Clark'ın sağ ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması tespit edildiği bildirildi.

    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:31
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