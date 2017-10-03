Anadolu Efes'in genç oyuncusu forma bekliyor

Anne ve babası Sudanlı olan ancak 1999 yılında doğduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşlığına sahip Muhaymin Mustafa, açıklamalarda bulundu.

Anne ve babasının üniversite eğitimi için geldikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanışıp evlendiklerini ve burada dünyaya geldiğini anlatan Muhaymin Mustafa, "Başta atletizm yapıyordum. Yüksek atlama ve uzun atlamada şampiyon oldum. Sonra da yarışmak için İzmir'e çağrıldım. Basketbol da oynuyordum. Genç Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası İzmir'de yapılıyordu ve ilk olarak orada dikkati çektim." diye konuştu.

Anadolu Efes Kulübünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki basketbol antrenörüyle temasa geçerek abisi ve kendisini İstanbul'a davet ettiğini dile getiren genç oyuncu, "Abimle beraber İstanbul'a geldik. O 14, ben de 10 yaşındaydım. O yıldızlarda, ben ise miniklerde oynuyordum. İlk zamanlar zordu. Kozyatağı'nda lojmanda kalıyorduk ve sabah erken kalkıyorduk. Antrenmanlar bitince de kulüpten servisle geç saatte dönüyorduk. Zor bir dönemdi." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı kulübün altyapısına girdiği dönemden 8 yıl sonra A takım kadrosuna alındığını vurgulayan Muhaymin Mustafa, "Minik takımdan A takıma uzun bir yol. Heyecanlıyım ve hayalim gerçekleşti diyebilirim. İnşallah güzel bir sezon olacak. Şu anda bile profesyonelliği hissediyorum ve sonrasında nasıl olacağını düşünemiyorum. Eminim ki iyi bir sezon geçireceğiz. İyi bir kadro kurduk. Bizim görevimiz de sahaya enerji koymak ve oyunumuzdan zevk almak." değerlendirmesinde bulundu.



"HAYALİM NBA

Anadolu Efes'ten NBA'e giden Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ı örnek gösteren lacivert-beyazlı oyuncu, "Ben de onlar gibi en üst seviyelere çıkmak istiyorum. Basketbola başlayan herkesin hayali NBA'de oynamaktır. O seviyede ülkemi temsil etmek istiyorum." diye görüş belirtti.

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını belirten Muhaymin Mustafa, "Şu anda Furkan Korkmaz ve Cedi Osman gibi çok iyi oyuncular var. 5-6 sene sonra başarılı bir kadro oluşacak. Ben de kesinlikle o takımda yer almak isterim." açıklamasında bulundu.

Takım olarak zorlu bir sezon geçireceklerine dikkati çeken genç oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok zor bir sezon olacak. Hem THY Avrupa Ligi hem de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi çok üst seviye organizasyonlar. Bence Avrupa'nın en iyi ligi Türkiye'de. Çok yoğun bir tempo. Kesinlikle kolay olmayacak. Genç oyuncular olarak Türkiye Ligi'nde şans bulacağımıza inanıyorum. Bizim için süre alma açısından büyük bir şans. Sahada elimizden geleni yapacağız. Yeni bir kadro kuruldu ama yaz döneminde takımın alışma süreci iyi geçti. Şimdiden iyi kaynaştığımızı düşünüyorum. İlerleyen dönemde bu durum oyunumuza da yansıyacaktır. Şu an her şey güzel durumda."