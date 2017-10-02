''HEDEFİMİZ BELGRAD''

Melih Mahmutoğlu, yeni sezon öncesi soruları yanıtladı.

Sarı-lacivertli takımın milli basketbolcusu Melih, zorlu bir sezona başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hedefimiz Belgrad. Zamanı geldiğinde konuşuruz ama bizim tek hedefimiz yine Dörtlü Final'de yer almak. Çok fazla antrenman yapma fırsatı olmadı takım olarak. Geride çok güzel bir sezonu bıraktık. Bu sezon geçen seneden daha önemli. Başarılarım üst üste gelmesi gerekiyor. Rakiplerimiz, Avrupa Ligi şampiyonuna karşı oynamanın motivasyonuyla sahaya çıkacak. Bu da bizim işimizi zorlaştıracaktır. Biz hem genç hem de tecrübeli bir kadroya sahibiz. Bunun üstesinden gelen bir tecrübeye sahibiz."



"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe taraftarına geçen sezon olduğu gibi yine şampiyonluklar yaşatmak için çalıştıklarını anlattı.

Öncelikli hedeflerinin 4 Ekim'de Ankara'da oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Banvit'i yenmek olduğunu aktaran 27 yaşındaki basketbolcu, "Gelen oyuncular çok karakterli isimler. Fenerbahçe formasının ağırlığının farkındalar. Önceliğimiz Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak. Sezon öncesi taraftarın ilgisi bizi heyecanlandırdı. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü herkes biliyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. Taraftarlarımıza geçen sene olduğu gibi yine şampiyonluklar kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"NASIL KARAR VERECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Sarı-lacivertli basketbolcu, THY Avrupa Ligi takviminin FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki bazı maçlarla aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle oyuncular olarak bir belirsizlik yaşadıklarını dile getirdi.

FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki anlaşmazlığın oyuncuları etkilediğini vurgulayan milli basketbolcu, "Oyuncuların nasıl bir karar vereceği bilinmiyor. Açıkçası ben de nasıl karar vereceğimi bilmiyorum. İnşallah doğru bir düzenleme yapılır. Her oyuncu hem kulübünde hem de milli takımında oynamak ister. Kendi adıma konuşursam, ne yapacağımı bilmiyorum. İnşallah sağlıklı ve doğru bir karar alınır biz de ona göre yolumuza bakarız." diyerek sözlerini tamamladı.