Harlem Wizards Bursa'da
Dünyaca ünlü basketbol gösteri grubu Harlem Wizards, Bursa'da bir alışveriş merkezinde gösteri sundu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın, 2017-2018 sezon açılışı için kente gelen Harlem Wizards, bir alışveriş merkezinin bahçesinde vatandaşlarla buluştu.
Burada hazırlanan özel alanda gösteri yapan grubun, oyunlarına çocukları da dahil etmesi renkli görüntülere sahne oldu.
Yaklaşık 1 saatlik gösteri sonunda alışveriş merkezi yetkililerince Harlem Wizards üyelerine çiçek takdim edildi.
Harlem Wizards, bugün saat 18.00'de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın sezon açılışında gösteri yapacak.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:41
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 62
Yorum
onur sen ancak hamburger yensin bence gel tribünde otur hamburgerler bizden:)))))
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 62
Yorum
okuyucu ve yorumcu okadar fenerli yorumları okudumkı fener tarafdarıda Ozanın sölediklerine katılmıyor düşğncelerı Palabıyksız cok zor ve imkansız buluyor !
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4 isme milli davet
Toplam 2
Yorum
mehmet Volkan Şen Bursa'da parlayıp biz de yapamayan, tekrar Bursa'da altın çağını yaşayıp FB'de eriyen, yani son haliyle bitik bir FB artığıdır.
Harlem Wizards Bursa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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