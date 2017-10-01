 Fenerbahçe Doğuş, genç oyuncusunu kiraladı – Fotomaç – 01 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , genç oyuncusunu kiraladı

    Fenerbahçe Doğuş, genç oyuncusunu kiraladı

    Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu , sezon sonuna kadar Makedonya'nın MZT Üsküp takımına kiralandı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Bulgar oyuncunun sezonu Makedonya temsilcisinde geçireceği belirtildi.

    Geçen sezon Fenerbahçe'yle 5 yıllık sözleşme imzalayan Minchev, yabancı kontenjanından dolayı ligde forma giyememiş, THY Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta oynamıştı.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Doğuş, genç oyuncusunu kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.