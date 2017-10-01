Fenerbahçe Doğuş, genç oyuncusunu kiraladı
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Yordan Minchev, sezon sonuna kadar Makedonya'nın MZT Üsküp takımına kiralandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Bulgar oyuncunun sezonu Makedonya temsilcisinde geçireceği belirtildi.
Geçen sezon Fenerbahçe'yle 5 yıllık sözleşme imzalayan Minchev, yabancı kontenjanından dolayı ligde forma giyememiş, THY Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta oynamıştı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:57
-
BİR SEZONA BEDEL
Toplam 4
Yorum
Bjk'li Kendi sahanizda Alanya'ya uç sifirdan maçi verdiniz, simdi Sezonun maçina geldiniz. Vodafon park'a hosgeldiniz !
-
PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 36
Yorum
UltraMus Maçta bir penaltı var kardeşim. Oda kornerde gomisin çekilmesi. Kendini yere bırakmadığı için belki izlerken fark bile etmedin Sn. kalemşör.
-
OĞUZHAN'DAN AYRILIK SİNYALİ
Toplam 8
Yorum
bjk advers Kendiside çok iyi biliyor bu hali ile onu hiçbir kulüp almaz ! DÖKÜNTÜ ! SÖYLERMİSİNİZ OĞUZHAN SAYESİNDE ALDIĞIMIZ MAÇ HATIRLAYANINIZ VAR MI
Fenerbahçe Doğuş, genç oyuncusunu kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.