 Karşıyaka mağlup: 90-92 – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Karşıyaka mağlup: 90-92

    Karşıyaka mağlup: 90-92
    FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Macaristan temsilcisi Alba Fehervar'a 92-90 yenildi. Maçın rövanşı pazartesi İzmir'de.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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