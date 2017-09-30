 G.SARAY, OLYMPİAKOS'A KAYBETTİ! – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    G.SARAY, 'A KAYBETTİ!

    G.SARAY, OLYMPİAKOS'A KAYBETTİ!

    11. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası'nda 'ı 69-58 mağlup eden Yunanistan takımı , üçüncü oldu.

    Maça etkili başlayan 5. dakikayı 10-2 önde geçti. Çabuk toparlanan farkı eritse de Yunan temsilcisi ilk periyodu 16-15 önde tamamladı.

    Mücadelenin ikinci çeyreğine 6-0'lık seriyle başlayan sarı-kırmızı ekip, 13. dakikada 21-16 öne geçti. Periyodun kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 32-30 önde girdi.

    İkinci yarıda pota altını etkili kullanarak yeniden üstünlüğü eline geçiren Olympiakos, çeyreği 50-41 üstün geçti.

    Final periyodunda farkın kapanmasına izin vermeyen Olympiakos, Galatasaray Odeabank'ı 69-58 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı.

    Salon: Sinan Erdem

    Hakemler: Fatih Güler, Uygar Kurt, Nazlı Çisil Güngör

    Galatasaray Odeabank: Hardy 10, Renfroe 4, Emir Preldzic 12, Hendrix, Ege Arar 4, Mehmet Yağmur 3, Summers 6, Cune, Hopson 7, Göksenin Köksal 2, Cline 2, Christmas 8

    Olympiakos: Roberts, Mantzaris, Thompson 12, Tillie 7, Milutinov 14, Papapetrou 7, Bogris, Printezis 8, Strelnieks 8, Agravanis, Toliopoulos 10, McLean 3

    1. Periyot: 15-16

    Devre: 32-30

    3. Periyot: 41-50

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:31
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