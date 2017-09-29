 BEŞİKTAŞ SJ, OLYMPİAKOS'U DEVİRDİ – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    BEŞİKTAŞ SJ, OLYMPİAKOS'U DEVİRDİ

    BEŞİKTAŞ SJ, OLYMPİAKOS'U DEVİRDİ

    TÜBAD Basketbol Turnuvası'nda oynanan mücadelede Beşiktaş Sompo Japan, Olympiakos'u 70-65 mağlup ederek finale yükseldi.

    Beşiktaş Sompo Japan, Olympiakos, Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Odeabank arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk maçına iyi başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 17-12, ilk yarıyı ise 32-31 önde kapattı.

    ?3'üncü periyotta Olympiakos skor olarak öne geçerken, son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş Sompo Japan sahadan 70-65 galip ayrıldı.
    Beşiktaş Sompo Japan'ın finaldeki rakibi, Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol maçının galibi olacak.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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