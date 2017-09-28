 F.Bahçe Doğuş, hazırlık maçında kazandı – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    F.Bahçe Doğuş, hazırlık maçında kazandı

    F.Bahçe Doğuş, hazırlık maçında kazandı

    Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Sırbistan temsilcisi Borac Cacak'ı 93-81 mağlup etti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ta sakatlıkları bulunan ve İstanbul'da tedavilerine devam edilen Ali Muhammed ile Nikola Kalinic'in yanı sıra CSKA Moskova maçında sakatlanan Melih Mahmutoğlu, Borac Cacak karşısında forma giymedi.

    Karşılaşmaya Sloukas, Nunnally, Guduric, Vesely ve Thompson ilk 5'iyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreğini 26-16 önde kapattığı mücadelede soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

    İkinci yarıya etkili başlayan ve son periyoda 69-65 önde giren ev sahibi ekip karşısında üstünlüğü yeniden ele geçiren Fenerbahçe Doğuş, sahadan 93-81 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe Doğuş adına maçın en skorer isimleri 12'şer sayı atan Sinan Güler ile Vesely oldu.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:53
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