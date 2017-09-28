Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi Antep oldu

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Gaziantep, ilk çeyreği 21-15, ilk yarıyı ise 40-28 önde kapattı.

3'üncü periyotta farkı açan Gaziantep ekibi, son periyota 57-42 önde girdi. Son periyotta da rakibine üstünlüğü bırakmayan Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-63 mağlup etti.



Bu sonucun ardından TÜBAD Basketbol Turnuvası'nın programı şu şekilde oluştu:



30 Eylül Cumartesi

13.00 3'üncülük maçı: Galatasaray Odeabank - Olympiakos

15.30 Final: Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan