Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi Antep oldu
TÜBAD Basketbol Turnuvası'nda oynanan mücadelede Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-63 mağlup ederek finalde Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Gaziantep, ilk çeyreği 21-15, ilk yarıyı ise 40-28 önde kapattı.
3'üncü periyotta farkı açan Gaziantep ekibi, son periyota 57-42 önde girdi. Son periyotta da rakibine üstünlüğü bırakmayan Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-63 mağlup etti.
Bu sonucun ardından TÜBAD Basketbol Turnuvası'nın programı şu şekilde oluştu:
30 Eylül Cumartesi
13.00 3'üncülük maçı: Galatasaray Odeabank - Olympiakos
15.30 Final: Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:08
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 63
Yorum
Düsseldorf'lu Başka çare yok ! Syn, Ali Koç ekibiyle gelinceye kadar herkes katlanmak zorunda !
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 63
Yorum
tufan Camurda debelenmek yakismiyor koskoca Fenerbahce camiasina.Fenerbahceli'ler mutlu olun,kazandiniz ama bu yonetim Fenerbahce'yi rezil ediyor
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İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 14
Yorum
Düsseldorf'lu Ögretmenin ögretmen oldugunu veya olamadıgını,, talebelerine bakarak anlarsınız !
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