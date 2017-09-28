 Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi Antep oldu – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi Antep oldu

    Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi Antep oldu

    TÜBAD Basketbol Turnuvası'nda oynanan mücadelede Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-63 mağlup ederek finalde Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi oldu.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Gaziantep, ilk çeyreği 21-15, ilk yarıyı ise 40-28 önde kapattı.
    3'üncü periyotta farkı açan Gaziantep ekibi, son periyota 57-42 önde girdi. Son periyotta da rakibine üstünlüğü bırakmayan Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-63 mağlup etti.

    Bu sonucun ardından TÜBAD Basketbol Turnuvası'nın programı şu şekilde oluştu:

    30 Eylül Cumartesi
    13.00 3'üncülük maçı: Galatasaray Odeabank - Olympiakos
    15.30 Final: Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:08
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