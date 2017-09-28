BEŞİKTAŞ SJ, OLYMPİAKOS'U DEVİRDİ
TÜBAD Basketbol Turnuvası'nda oynanan mücadelede Beşiktaş Sompo Japan, Olympiakos'u 70-65 mağlup ederek finale yükseldi.
Beşiktaş Sompo Japan, Olympiakos, Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Odeabank arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk maçına iyi başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 17-12, ilk yarıyı ise 32-31 önde kapattı.
?3'üncü periyotta Olympiakos skor olarak öne geçerken, son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş Sompo Japan sahadan 70-65 galip ayrıldı.
Beşiktaş Sompo Japan'ın finaldeki rakibi, Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol maçının galibi olacak.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:39
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GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI!
Toplam 10
Yorum
BBB Kendisini olur olmaz yere atmasa çağrılabilirdi. Demekki yabancılarda görüyor bazı şeyleri, bir tek fenerliler göremiyor.
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GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI!
Toplam 10
Yorum
Gerçek Ya Vaybueno'ya biri soylesin, Bosuna milli takimi hayal etmesin. Fransa milli takiminda oynayan butun oyuncular Sampiyonlar liginde oynuyor
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GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI!
Toplam 10
Yorum
34 !!! Maalesef milli takıma uygun görülmediğinden çağrılmadı. Ancak Fenerde oynayabilirmiş, kapasite o kadarmış..:)
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