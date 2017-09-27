Potada sahne gençlerin

TBF öncülüğünde "Sahne Gençlerin" sloganıyla kurulan Basketbol Gençler Ligi'nin tanıtım toplantısı dün gerçekleştirildi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Yeni 12 Dev Adamları yetiştirmek üzere ortaya koyduğumuz bu projenin Türk spor tarihinin en önemli başlangıçlarından biri olacağına inancım tam. Basketbol Gençler Ligi ile yeni yıldızları bulup Türk basketboluna kazandıracak bizler de onların yükselişini gururla izleyeceğiz" dedi. Basketbol Gençler Ligi adıyla oynanacak organizasyonda sezon; 30 Eylül'de başlayacak.