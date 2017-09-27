Potada sahne gençlerin
TBF öncülüğünde "Sahne Gençlerin" sloganıyla kurulan Basketbol Gençler Ligi'nin tanıtım toplantısı dün gerçekleştirildi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Yeni 12 Dev Adamları yetiştirmek üzere ortaya koyduğumuz bu projenin Türk spor tarihinin en önemli başlangıçlarından biri olacağına inancım tam. Basketbol Gençler Ligi ile yeni yıldızları bulup Türk basketboluna kazandıracak bizler de onların yükselişini gururla izleyeceğiz" dedi. Basketbol Gençler Ligi adıyla oynanacak organizasyonda sezon; 30 Eylül'de başlayacak.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:34
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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