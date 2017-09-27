ABD üniversite basketbolunda rüşvet skandalı!

Milyarlarca dolarlık bir endüstriye dönüşen ABD lise ve üniversite basketbolu, rüşvet suçlamasıyla gündeme geldi. Federal savcıların iddiasına göre, lise takımlarında oynayan en az 3 öğrenci, 100 ile 150 bin dolar arasında değişen rüşvet karşılığında etki altına alınarak söylenen üniversite takımı, ayakkabı sponsoru, menajer, hatta terziyi tercih etmeleri istendi. Öğrencilerin yanı sıra onların aileleri ve antrenörlerine de rüşvet verildiği öne sürüldü.

Suçlananlar arasında NCAA Erkekler Basketbol Ligi takımlarından Auburn Tigers'ın yardımcı antrenörü Chuck Person, Arizona Wildcats'in yardımcı antrenörü Emanuel Richardson, South California Trojans'ın yardımcı antrenörü Tony Bland, Oklahoma State Cowboys'un yardımcı antrenörü Lamont Evans, Adidas firmasının basketboldan sorumlu küresel pazarlama direktörü James Gatto, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yıldızlarının terzisi olarak tanınan Rashan Michel gibi isimlerin bulunduğu 10 kişi yer aldı.

NCAA Başkanı Mark Emmert, yayımladığı açıklamada, suçlamaların rahatsız edici olduğunu belirterek, "Antrenörler, hem öğrenciler hem de ailelerinin güveni bakımından eşsiz bir role sahipler. İddialar doğruysa bu güven, sıra dışı ve rezilce ihlal edilmiştir." ifadelerine yer verdi.