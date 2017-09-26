BASKETBOL GENÇLER LİGİ TANITILDI
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu sabah İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla Basketbol Gençler Ligi’ni resmen açıkladı.
Gençler Ligi projesinin önemine vurgu yapan Türkoğlu ""Basketbol Gençler Ligi'ni size sunmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi. İki grupta yapılacak Basketbol Gençler Ligi'nde normal sezonun 29 Eylül 2017 tarihinde başlayacağı belirtildi.
Kurulan Basketbol Gençler Ligi ile Türk basketbolcularının daha fazla süre almaları, inisiyatif kullanma becerilerini geliştirmeleri, oynama alışkanlığı kazanmaları ve yüksek mücadele atmosferinde profesyonel kariyerlerine hazırlanmaları hedefleniyor.
GRUPLAR BELLİ OLDU
Takımların TBF 2016-2017 sezonu U18 Erkekler AA Türkiye Şampiyonası'na katılım durumu, sıralamaları, katılım sayıları, ve kulüplerin coğrafi konumları dikkate alınarak belirlenen grup dağılımları şu şekilde oluştu:
A GRUBU: Anadolu Efes, Darüşşafaka Basketbol, TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan, İBB, Eskişehir Basket, Yeşilgiresun Belediye, Gaziantep Basketbol, TED Ankara Kolejliler, Gelişim Koleji.
B GRUBU: Banvit, Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka, Sakarya BŞB, Demir İnşaat Büyükçekmece, Galatasaray Odeabank, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 13:10
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GURUR DUYDUM
Toplam 3
Yorum
rvp rvp sana hıc bır sey dıyemem senı sakat alan yonetım tabıkı buyuk baskan azız yıldırım evet buyuk baskan dıyorum fenerı transfer yapamayacak
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EVİNİ BORDO-MAVİYE BOYADI!
Toplam 1
Yorum
Q 7 TABİ SIKINTILI OLURSUN. SEZON BAŞUNDAN BERİ BAS BAS BAĞIRIYORUZ SANA BAŞKANIM ERSUNU GÖNDER SEZONU BİZE ZEHİR ETME DİYE DİNLEMİYORSUN
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HAYDİ KARTALIM VUR PENÇENİ
Toplam 16
Yorum
GFB Biz pisirdik siz yiyin KARDESIMIZ LEIGZIG.
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