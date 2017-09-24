KARTAL'A M.UŞAK ŞOKU

GSA-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası'nda Muratbey Uşak, Beşiktaş Sompo Japan'ı 73-69 mağlup etti. İlk periyodu 23-20, devreyi de 44-37 önde geçcen Muratbey Uşak, final perdiyoduna da 56-52 üstün girdi. Final müsabakaları bugün oynanacak