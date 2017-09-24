 KARTAL'A M.UŞAK ŞOKU – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    KARTAL'A M.UŞAK ŞOKU

    KARTAL'A M.UŞAK ŞOKU
    GSA-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası'nda Muratbey Uşak, Beşiktaş Sompo Japan'ı 73-69 mağlup etti. İlk periyodu 23-20, devreyi de 44-37 önde geçcen Muratbey Uşak, final perdiyoduna da 56-52 üstün girdi. Final müsabakaları bugün oynanacak
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:07
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