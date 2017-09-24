KARTAL'A M.UŞAK ŞOKU
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:07
-
BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Toplam 5
Yorum
okan şenol hocalar çabuk yetişmiyor şenol hoca bir değerdir
-
Werner: Beşiktaş bir Bayern değil!
Toplam 4
Yorum
bjk advers Biz bir BAYERN DEĞİLİZ VE OLMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZDE YOK ! Ne olduğumuzu maçta görürsünüz !
-
OZAN TUFAN'IN MEHMET EKİCİ SEVİNCİ!
Toplam 3
Yorum
GS 34 valla fbnin ilk yapmasi gereken simdiden jansen in bonservisini almak olmali bence ki gelecek sezonun ilk transferini yapmis olur simdiden.
KARTAL'A M.UŞAK ŞOKU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.