AGÜ ve GALATASARAY FİNALDE

Mersin'de ikinci kez düzenlenen Kadınlar Özgecan Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray ile Abdullah Gül Üniversitesi, finale çıktı. GOM Orman Gençlik'i 85-82 yenen AGÜ ile İstanbul Üniversitesi'ni 77-66 mağlup eden Galatasaray, bugün finalde karşı karşıya gelecekler.