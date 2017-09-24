 AGÜ ve GALATASARAY FİNALDE – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    AGÜ ve GALATASARAY FİNALDE

    AGÜ ve GALATASARAY FİNALDE
    Mersin'de ikinci kez düzenlenen Kadınlar Özgecan Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray ile Abdullah Gül Üniversitesi, finale çıktı. GOM Orman Gençlik'i 85-82 yenen AGÜ ile İstanbul Üniversitesi'ni 77-66 mağlup eden Galatasaray, bugün finalde karşı karşıya gelecekler.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:09
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