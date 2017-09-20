Başarılar Dev Adamlar
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2017-2018 sezonu birinci ön eleme turunda mücadele edecek İstanbul BB, Trabzonspor ve Demir İnşaat Büyükçekmece bugün ilk maçlarını yapacak. İstanbul BB, Almanya'nın Würzburg takımıyla saat 20.00'de s.Oliver Arena'da, Trabzonspor da Macaristan'ın Szolnoki Olaj takımıyla saat 19.00'da Tiszaligeti Salonu'nda karşılaşacak.
Demir İnşaat Büyükçekmece ise Ukrayna'nın Dnipro takımını saat 19.00'da Gazanfer Bilge Salonu'nda konuk edecek. İki maç üzerinden oynanacak birinci ön elemeden galip ayrılan takımlar, ikinci ön eleme turuna doğrudan katılacak seri başı ekiplerle eşleşecek.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:20
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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