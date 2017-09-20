 Başarılar Dev Adamlar – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Başarılar Dev Adamlar

    Başarılar Dev Adamlar

    Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2017-2018 sezonu birinci ön eleme turunda mücadele edecek İstanbul BB, Trabzonspor ve Demir İnşaat Büyükçekmece bugün ilk maçlarını yapacak. İstanbul BB, Almanya'nın Würzburg takımıyla saat 20.00'de s.Oliver Arena'da, Trabzonspor da Macaristan'ın Szolnoki Olaj takımıyla saat 19.00'da Tiszaligeti Salonu'nda karşılaşacak.

    Demir İnşaat Büyükçekmece ise Ukrayna'nın Dnipro takımını saat 19.00'da Gazanfer Bilge Salonu'nda konuk edecek. İki maç üzerinden oynanacak birinci ön elemeden galip ayrılan takımlar, ikinci ön eleme turuna doğrudan katılacak seri başı ekiplerle eşleşecek.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:20
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