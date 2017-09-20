ABD’li Powers Fenerbahçe'de

F.BAHÇE Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Aerial Powers dün akşam İstanbul'a geldi. 1 metre 83 santim boyundaki ABD'li forvet, "Burada olduğum için heyecanlı ve mutluyum. Bana burada oynama şansı tanıyan başkanımıza ve çok teşekkür ediyorum" dedi. ABD Milli Takımı'nda da görev alan 23 yaşındaki Powers, "Büyük bir kulübe geldim. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.