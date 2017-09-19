Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık sözleşme
İspanya'nın basketbol kulüplerinden Barcelona Lassa, emektar sporcusu Juan Carlos Navarro'nun sözleşmesinin 10 yıl uzatıldığını duyurdu.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 37 yaşındaki Navarro'nun 10 yıl daha kulüpte kalması için anlaşma imzalandığı bildirildi. Açıklamada, Navarro'nun basketbolcu olarak geleceğine 2017-2018 sezonu sonunda karar verileceği, oyuncunun profesyonel basketbolu bırakması halinde kulüp içinde farklı görevler alabileceği ifade edildi.
Bu sezon Barcelona'daki 20. yılını dolduracak olan Navarro, yeni sözleşmesini imzalarken, kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu ve basketbol şubesi başkanı Joan Blade ile fotoğraf çektirdi.
İspanya'da "bomba" lakabıyla tanınan ünlü basketbolcu, İspanya Milli Takımı'nın 3. olduğu Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ardından milli formaya veda ettiğini açıklamıştı.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 17:58
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 7
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Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
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Avrupa'nın en iyisi Cristiano Ronaldo!
Toplam 8
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CR7 ASLANIM BENIM
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