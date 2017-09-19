 Bak’tan TBF'ye tebrik – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Bak’tan TBF'ye tebrik

    Bak’tan TBF'ye tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki Türkiye Basketbol Federasyonunu (TBF) ziyaret etti. TBF'nin İstanbul'daki merkez binasında gerçekleşen ziyarette, Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu ve TBF Üst Yönetici Ömer Onan da yer aldı. Bakan Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın başarılı bir şekilde düzenlenmesinden dolayı tebriklerini illetti.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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