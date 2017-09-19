Bak’tan TBF'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki Türkiye Basketbol Federasyonunu (TBF) ziyaret etti. TBF'nin İstanbul'daki merkez binasında gerçekleşen ziyarette, Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu ve TBF Üst Yönetici Ömer Onan da yer aldı. Bakan Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın başarılı bir şekilde düzenlenmesinden dolayı tebriklerini illetti.