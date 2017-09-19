Bakan Bak’tan TBF'ye tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki Türkiye Basketbol Federasyonunu (TBF) ziyaret etti. TBF'nin İstanbul'daki merkez binasında gerçekleşen ziyarette, Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu ve TBF Üst Yönetici Ömer Onan da yer aldı. Bakan Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın başarılı bir şekilde düzenlenmesinden dolayı tebriklerini illetti.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 09:40
-
Giuliano ısınıyor
Toplam 4
Yorum
taraflı fotomac o nasıl bir istatistik son 11 sezon diye bir şey mi olur. Fener 11 sezonda fazla olmasaydı son 12 13 diye devam edip 50 ye kadar giderdiniz
-
Kocaman içini döktü!
Toplam 10
Yorum
HADİ BAKALIM galibiyet sonrası konuşmak çok kolay ve zevkli olsa gerek
-
Kocaman içini döktü!
Toplam 10
Yorum
zafer kameni,netto, roman defansta iyi oynadılar.
Bakan Bak’tan TBF'ye tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.