 Slovenya zirvede – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Slovenya zirvede

    Slovenya zirvede

    İstanbul’da oynanan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında Sırbistan’ı 93-85 yenen Slovenya şampiyon oldu. İspanya ise gündüz oynanan maçta Rusya’yı yenip üçüncülüğü elde etti

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında Sırbistan'ı 93-85 yenen Slovenya, altın madalyanın sahibi oldu. Yarı finalde İspanya'yı eleyen Slovenya ile Rusya'yı saf dışı bırakan Sırbistan, milli takımlar düzeyinde Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için karşı karşıya geldi. Başa baş geçen ilk çeyrek 22-20 Sırbistan'ın üstünlüğüyle bitti. Slovenya ikinci yarıda 9 sayı farkla öne geçip devreye 56-47 önde girdi.

    İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
    ÜÇÜNCÜ çeyrek sonunda fark 4 sayıya düştü ve skor 71-67 oldu. 36. dakikada Sırbistan, Slovenya karşısında skoru 78-77'ye indirmesine rağmen devamını getiremedi. Maçı 93-85 kazanan Slovenya, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Sloven basketbolcu Goran Dragic, EuroBasket 2017'nin en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü. Gündüz oynanan üçüncülük maçında ise Rusya'yı 93-85 yenen İspanya 3. oldu.

    BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM MAÇI İZLEDİ

    Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda finali oynanan ülkelerden Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Slovenya Başbakanı Miro Cerar'ın yanı sıra Estonya Başbakanı Jüri Rabas'ı ağırladı. Başbakan Yıldırım, final maçı öncesinde mevkidaşlarıyla bir çalışma yemeği düzenlerken, Avrasya Tünelini gezdirdi. Ardından maçı izledi.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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