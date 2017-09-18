Sinan Erdem'de önemli misafirler
Başbakan Binali Yıldırım, Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Sırbistan Başbakanı Ana Brnavic ve Estonya Başbakanı Jüri Ratas EuroBasket 2017 Finali'nde Slovenya ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşmayı takip etmek için Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:53
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Ozan sözünü tuttu
Toplam 6
Yorum
007fb ben niye m.topala bakıp bakıp gülüyom sinirlerim bozuldu :D
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Aykut Kocaman: Beşiktaş derbisini kazanmak zorundayız
Toplam 12
Yorum
he canım Rakibin penaltısı verilmez kimsede ses yok. Beşiktaşa kart göstermeseler 2 HAFTA YORUMCULAR YAYGARA YAPARLAR.
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Fenerbahçe'de şok sakatlık!
Toplam 1
Yorum
SEDAT CIVANTÜRK Alayna yi yendik diye bayram yapiyorlar komik VE düsündürücü ??????????
Sinan Erdem'de önemli misafirler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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