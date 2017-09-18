Şampiyona Başbakan'dan jest

Başbakan Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonunda, Sırbistan ile Slovenya arasında oynanan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) final maçını Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile izledi.

Yıldırım, kupa töreninin ardından maçta Sırbistan'a üstünlük kurarak ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Slovenya için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Slovenya'nın bayrak renkleriyle ışıklandırılması talimatını verdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, daha sonra ayakları kırmızı, halatları mavi, korkulukları ise beyaz olarak ışıklandırıldı.