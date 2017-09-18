Şampiyona Başbakan'dan jest
Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı kazanan Slovenya'nın bayrak renkleri olan kırmızı, mavi ve beyazla ışıklandırıldı.
Başbakan Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonunda, Sırbistan ile Slovenya arasında oynanan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) final maçını Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile izledi.
Yıldırım, kupa töreninin ardından maçta Sırbistan'a üstünlük kurarak ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Slovenya için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Slovenya'nın bayrak renkleriyle ışıklandırılması talimatını verdi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, daha sonra ayakları kırmızı, halatları mavi, korkulukları ise beyaz olarak ışıklandırıldı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:07
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Gomis'in görünmeyen yüzü
Toplam 3
Yorum
CELAL SIMDI BU TURK DEGIL DIYE OYNAMASIN MI NASIL BIR ZIHNIYETTIR BU KISITLAMA SEVDASI ZEKI CEVIK AHLAKLI TUM SPORCULARIMIZA EN IYI ORNEK BU ADA
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Serkan Çınar’la kaybetmiyorlar
Toplam 3
Yorum
Nirvana Beşiktaş rakiplerinden çok üstün olduğu için kazanıyor . Bütün hakemler Fb veya Gs taraftarları . Türkiyede Beşiktaş sempatizanı isen hakem
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Yeni başlangıç
Toplam 9
Yorum
Enda Son iki sezondur ilk kez 4 gol attık heralde :) Geri dönme yok insanları heyecanlandırmayın, ilk 5 mücadelesi veririz 5. ya da 6. bitiririz
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