 Şampiyona Başbakan'dan jest – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Şampiyona Başbakan'dan jest

    Şampiyona Başbakan'dan jest

    Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla , 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı kazanan Slovenya'nın bayrak renkleri olan kırmızı, mavi ve beyazla ışıklandırıldı.

    Başbakan Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonunda, Sırbistan ile Slovenya arasında oynanan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) final maçını Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile izledi.

    Yıldırım, kupa töreninin ardından maçta Sırbistan'a üstünlük kurarak ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Slovenya için 'nün Slovenya'nın bayrak renkleriyle ışıklandırılması talimatını verdi.

    , daha sonra ayakları kırmızı, halatları mavi, korkulukları ise beyaz olarak ışıklandırıldı.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:07
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