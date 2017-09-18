İspanya, Avrupa 3.’sü
Boğalar, 3.’lük maçında Rusya’yı 93-85 mağlup etti Gasol kardeşler toplam 51 sayı ile galibiyeti getirdi
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3.'lüğü Rusya'yı 93-85 mağlup eden İspanya kazandı. Rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan ve mücadelenin ilk yarısını da 45-28 önde kapatan sarı-kırmızılı ekipte Pau ve Marc Gasol kardeşler toplamda 51 sayı ile galibiyetin mimarı oldular. Rusya'da ise şampiyonanın yıldızlarından Alexey Shved'in 18, Mozgov'un ise 14 sayısı mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
İspanya, Avrupa 3.’sü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.