 İspanya, Avrupa 3.’sü – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    İspanya, Avrupa 3.’sü

    İspanya, Avrupa 3.’sü

    Boğalar, 3.’lük maçında Rusya’yı 93-85 mağlup etti Gasol kardeşler toplam 51 sayı ile galibiyeti getirdi

    Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3.'lüğü Rusya'yı 93-85 mağlup eden İspanya kazandı. Rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan ve mücadelenin ilk yarısını da 45-28 önde kapatan sarı-kırmızılı ekipte Pau ve Marc Gasol kardeşler toplamda 51 sayı ile galibiyetin mimarı oldular. Rusya'da ise şampiyonanın yıldızlarından Alexey Shved'in 18, Mozgov'un ise 14 sayısı mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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