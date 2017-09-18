İspanya, Avrupa 3.’sü

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3.'lüğü Rusya'yı 93-85 mağlup eden İspanya kazandı. Rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan ve mücadelenin ilk yarısını da 45-28 önde kapatan sarı-kırmızılı ekipte Pau ve Marc Gasol kardeşler toplamda 51 sayı ile galibiyetin mimarı oldular. Rusya'da ise şampiyonanın yıldızlarından Alexey Shved'in 18, Mozgov'un ise 14 sayısı mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.