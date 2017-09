Ülkemizde gerçekleştirilen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin performansını değerlendiren Furkan Aldemir, gençlerle beraber başarılı bir oluşumun içinde olduklarını belirterek, "Umut veren bir takımız. İnşallah da her şey daha iyi olacak" dedi.



"UMUT VEREN BİR TAKIMIZ"

Furkan Aldemir, şöyle konuştu; "Daha iyisini yapmak isterdik. Sonuçta kendi evimizde oynuyoruz ve kendi halkımızın önünde çeyrek ya da yarı final görmek isterdik. Ama nasip olmadı. Zor takımlara karşı oynadık. Gençlerle beraber yeni kurulan bir takım vardı. Ama iyi bir oluşum oldu bence. Bundan sonrası için ümit verdi diyebilirim. Sonuç olarak da tecrübe kazandığımız güzel bir turnuva oldu. Yavaş yavaş takımın oturacağını düşünüyorum. Değişen bu elemelerle birlikte sezon içinde de yine aynı şekilde beraber olacağız. İnşallah istediklerimizi onlarla birlikte sahaya daha iyi koyacağız. Umut veren bir takımız. İnşallah da her şey daha iyi olacak."



"İDDİALI BİR TAKIM OLACAĞIZ"

NBA takımlarından Philadelphia 76ers'tan gelen milli basketbolcu, hem lig hem de Eurocup için iddialı bir kadro kurduklarını dile getirerek, "Takıma yeni katıldım. Takip edebildiğim kadar maçları takip ettim. Bence iyi kurulan bir takım var. İddialı bir takım olacağız. Hem ligde hem de Eurocup'ta belirli hedefler doğrultusunda ilerleyeceğimizi düşünüyorum. İdmanlara takım arkadaşlarımla beraber yavaş yavaş katılacağım. İyi bir uyum sürecinden sonra lige güzel bir şekilde başlamak istiyoruz. Tabii ki istediğimiz en büyük şey sakatlıktan uzak durmak. Sakatlık olmazsa bir iyi bir uyum sağlayıp, güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.



"BÜYÜK HEDEFLERİM VAR"

Kariyeri ile ilgili yöneltilen soru üzerine Furkan, şu ifadeleri kullandı; "Darüşşafaka'da 2 yıl daha kontratım var. İlk başta buradaki kontratıma devam edip, Darüşşafaka'nın başarısı için mücadele edeceğim. Tek hedefim burada başarı elde edip, Darüşşafaka'da önemli bir oyuncu olmak. Takım arkadaşlarıma destek olup, bu camiaya katkı vermek istiyorum. İlk hedefim bu. Bundan sonra da her oyuncunun tabii ki büyük hedefleri var, benim de büyük hedeflerim var. İnşallah isteklerimi gerçekleştiririm."