 Kaf-Kaf’a FIBA’dan iyi haber geldi – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Kaf-Kaf’a FIBA’dan iyi haber geldi

    Kaf-Kaf’a FIBA’dan iyi haber geldi
    YENİ transferlerine lisans çıkaramayan zorlanan 'ya sevindirici haber geldi. Eski basketbolcularına 656 bin dolar ve 15 bin euro borcu bulunan Kaf-Kaf, 3 takside böldürdüğü ödemenin ilkini yaptıktan sonra FIBA'dan transfer onayı aldı. Şube Başkanı Serdar Işıldar, yeni transferlerin 29 Eylül'deki Şampiyonlar Ligi elemelerinde forma giyebileceğini kaydetti.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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