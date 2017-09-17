 Dev buluşma – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Dev buluşma

    Dev buluşma

    Sinan Erdem Spor Salonu'nunda oynanan Slovenya ile Sırbistan'ı karşı karşıya getiren Eurobasket 2017 finalinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve UEFA Başkanı Ceferin mücadeleyi birlikte izledi.

    Yıldırım Demirören'e TFF Başkanvekili Servet Yardımcı FIBA Başkanı Turgay Demirel'de eşlik etti.

    A Milli Basketbol Antrenörü Ufuk Sarıca'da maçı izleyenler arasındaydı.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
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