Dev buluşma
Sinan Erdem Spor Salonu'nunda oynanan Slovenya ile Sırbistan'ı karşı karşıya getiren Eurobasket 2017 finalinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve UEFA Başkanı Ceferin mücadeleyi birlikte izledi.
Yıldırım Demirören'e TFF Başkanvekili Servet Yardımcı FIBA Başkanı Turgay Demirel'de eşlik etti.
A Milli Basketbol Antrenörü Ufuk Sarıca'da maçı izleyenler arasındaydı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
Dev buluşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.