 Başbakan Yıldırım ve mevkidaşları final maçında – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Başbakan Yıldırım ve mevkidaşları final maçında

    Başbakan Yıldırım ve mevkidaşları final maçında

    Başbakan Binali Yıldırım, Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Sırbistan Başbakanı Ana Brnavic ve Estonya Başbakanı Jüri Ratas EuroBasket 2017 Finali'nde Slovenya ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşmayı takip etmek için Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi.

    EuroBasket 2017 Finali'nde Sırbistan ile Slovenya karşılaşıyor. Uzun bir periyodun ardından kupaya uzanacak tarafın belirleneceği karşılaşmayı izleyenler arasında üst düzey devlet adamları da bulunuyor. Başbakan Binali Yıldırım, final maçını takip etmek için Türkiye'ye gelen Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Sırbistan Başbakanı Ana Brnavic ve Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile birlikte Sinan Erdem Spor Salonu'na gelerek karşılaşmayı yerinden takip etti.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:44
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