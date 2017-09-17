Avrupa'nın en büyüğü Slovenya

Tarihinde ilk kez final oynayan Slovenya, rakibini 93-85'lik skorla mağlup ederek 40. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en büyüğü oldu.

Nefes nefese giden final mücadelesinde yıldızlaşan isim 35 sayıyla Goran Dragic olurken, Bogdanovic'in 22 sayısı ise Sırplar'a yeterli olmadı. Bu arada üçüncü periyot sonlarında sakatlanan Sloven yıldız Doncic karşılaşmanın kalan bölümünü kenardan izlemek zorunda kaldı.

Sakatlık nedeniyle yorgun düşen Dragic'in kenarda olduğu maçın son 4 dakikasında sahneye Klemen Prepelic çıktı ve toplamda 21 sayıyla finalin kahramanlarından oldu. Vidmar (3) ve Randolph'un (3) toplam 6 blokluk katkısı da Slovenya'yı ateşledi.

Slovenya turnuvayı namağlup tamamlarken, Sırbistan ikinci finalinde de sahadan boynu bükük ayrıldı. Yugoslavya'nın (8 şampiyonluk) dağılması ve ardından geçen süreçte Sırplar, ülkelerinin Sırbistan adını almasından sonra 2009'da da İspanya'ya yenilip gümüş madalyaya razı olmuştu.

Son 12 Avrupa Şampiyonası'nın tümüne katılan Slovenya, EuroBasket 2017 öncesindeki en büyük başarısına ise 2009'da Polonya'da düzenlenen turnuvada 4. olarak ulaşmıştı.