Avrupa’nın en büyüğü belli oluyor!
?SSCB açık ara önde
14 şampiyonluk 1991'de dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını açık ara elinde bulunduruyor. SSCB, EuroBasket'te 14 kez birinci oldu. 1957 ile 1971 yılları arasındaki 8 şampiyonanın tümünü kazandı. SSCB ayrıca, şampiyonada 3 gümüş, 4 de bronz madalya aldı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:37
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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