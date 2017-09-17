 Avrupa’nın en büyüğü belli oluyor! – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Avrupa’nın en büyüğü belli oluyor!

    Avrupa’nın en büyüğü belli oluyor!
    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında bugün ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı final 21.30'da başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak. İspanya ile Rusya arasında yapılacak üçüncülük mücadelesi ise saat 17.00'de oynanacak. Sırbistan Milli Takımı, Basketbol Şampiyonası tarihinde 2. kez finalde sahne alacak. Slovenya ise ilk kez final oynayacak.

    ?SSCB açık ara önde
    14 şampiyonluk 1991'de dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını açık ara elinde bulunduruyor. SSCB, EuroBasket'te 14 kez birinci oldu. 1957 ile 1971 yılları arasındaki 8 şampiyonanın tümünü kazandı. SSCB ayrıca, şampiyonada 3 gümüş, 4 de bronz madalya aldı.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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