 Ufuk Yanar vefat etti – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    vefat etti

    Ufuk Yanar vefat etti

    Eski basketbolcu , geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Ülker altyapısından yetişen ve kariyerinde Pınar Karşıyaka, Tekelspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile İTÜ formalarını giyen 'ın geçirdiği trafik kazası sonucu 36 yaşında vefat ettiği bildirildi.

    TBF tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski basketbolcu Ufuk Yanar'ın geçirdiği trafik kazasında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:22
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