Ufuk Yanar vefat etti
Eski basketbolcu Ufuk Yanar, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Ülker altyapısından yetişen ve kariyerinde Pınar Karşıyaka, Tekelspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile İTÜ formalarını giyen Ufuk Yanar'ın geçirdiği trafik kazası sonucu 36 yaşında vefat ettiği bildirildi.
TBF tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski basketbolcu Ufuk Yanar'ın geçirdiği trafik kazasında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:22
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Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
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Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 4
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kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
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Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
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GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
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