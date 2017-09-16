Trabzonspor Basketbol Kulübünde başkan Hopikoğlu

Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü kongreye, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve genel kurul üyeleri katıldı.

Divan başkanlığını Sebahattin Alemdar'ın yaptığı kongrede, faaliyet raporu ve denetleme raporu okunarak, kulübün borcu 9 milyon 33 bin 492 lira olarak açıklandı.

Kulüp başkanı Abiş Hopikoğlu, seçim öncesi yaptığı konuşmada, Erzurum doğumlu olduğunu belirterek, "Trabzonspor ile tek bağım bordo-maviye olan aşkımdır. Geçmişte olmadı, gelecekte de bu şehirden başka bir beklentim yoktur. Her anlamda başarılı olması, boynunu dik tutmak, rakiplere karşı onurlu mücadeleler içinde bulunmasıdır. Hiç kimse beni doğduğum yerden yargılamaya tabi tutmasın." dedi.

Basketbol kulübünün maddi sıkıntılarına değinen Hopikoğlu, bu konuda Trabzonlu iş adamlarından destek beklediklerini dile getirdi.



"USTA'NIN BİZE 27 MİLYON LİRA DESTEĞİ OLDU"

Hopikoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın 2013 yılından beri basketbol kulübüne kattığı hizmetleri görmezden gelmenin nankörlük olacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Muharrem Usta'nın basketbol takımımıza 27 milyon lira desteği oldu. Yedi milyonunu Medical Park hastanelerinden, 20 milyonunu ise cebinden verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Başkana ricada bulundum; 'Bu yıl sponsorluğunu istemiyorum.' dedim. 'Bir arkadaşın, dostun olarak biz kendi yağımızda kavrulmak istiyoruz.' dedim. Böyle bir karar alıp Medical Park ile sponsorluğumuzu biz sonlandırdık. Biz sonlandırmasaydık, Medical Park ile devam edecektik. Yükün altına elimizi, kolumuzu koymalıyız. Maaş alan bir kişiyim, kazancımın yüzde 80'ini Trabzonspor'a bırakıyorum. Bundan sonra bırakmaya da devam edeceğim."

Konuşmaların ardından Hopikoğlu başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

Abiş Hopikoğlu, 91 oy alarak yeniden başkan seçilirken yeni yönetim kurulu Adnan Bayram, Alpaslan Beşli, Derya Günal, Murat Aydın, Ömer Meriç, Berk Özyılmaz, Vahap Öztel, Osman Aynacı, Ersan Zengin, Mertcan Alioğlu, Cemaleddin Aykan, Engin Harbutoğlu, İsmail Dündar Özbaylar, Mehmetcik Deniz Tekin, Nazif Çakıroğlu, Oğuzhan Usta, Orkun İskender, Salih Altun, Salih Şimşek, Servet Ataç'tan oluştu.