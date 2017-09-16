Sırbistan finalde
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan, Rusya'yı 87-79 mağlup ederek finale yükseldi.
Sırbistan, Kuzmic, Bircevic ve Jovic'in sayılarıyla ilk çeyreği 25-20, devreyi de 48-34 önde tamamladı. Son çeyreğe 66-57 önde giren Sırbistan Rusya'nın maça ortak olmasına izin vermedi ve karşılaşmadan 87-79 galip ayrıldı. Turnuvada final karşılaşması, 17 Eylül Pazar günü saat 21.30'da Slovenya ile Sırbistan arasında oynanacak. İspanya ile Rusya ise aynı gün saat 17.00'de bronz maçına çıkacak.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Toplam 2
Yorum
Uyanik Heryere reklam yapmak ancak bizim baskanin vizyonudur. Nerde basari car, hemen atlar. Git memleketin sorunlarin coz. Findik hala ayni
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Galatasaray'a Nigel de Jong müjdesi!
Toplam 5
Yorum
hayırlısıyla şu asamoah haberini de duysak da rahatlasak.bir de ndiaye yerine iyi bir 8 numara bulmak lazım. selçukla olmaz bu iş
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Mesut Fener'e geliyor
Toplam 52
Yorum
İsim Düşüşe bak .d gelmez ama gelirse kariyerinin dibi demek
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