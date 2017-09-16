 Sırbistan finalde – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Sırbistan finalde

    Sırbistan finalde

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan, Rusya'yı 87-79 mağlup ederek finale yükseldi. Sırbistan, Kuzmic, Bircevic ve Jovic'in sayılarıyla ilk çeyreği 25-20, devreyi de 48-34 önde tamamladı. Son çeyreğe 66-57 önde giren Sırbistan Rusya'nın maça ortak olmasına izin vermedi ve karşılaşmadan 87-79 galip ayrıldı. Turnuvada final karşılaşması, 17 Eylül Pazar günü saat 21.30'da Slovenya ile Sırbistan arasında oynanacak. İspanya ile Rusya ise aynı gün saat 17.00'de bronz maçına çıkacak.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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