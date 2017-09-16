Sırbistan finalde
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan, Rusya'yı 87-79 mağlup ederek finale yükseldi. Sırbistan, Kuzmic, Bircevic ve Jovic'in sayılarıyla ilk çeyreği 25-20, devreyi de 48-34 önde tamamladı. Son çeyreğe 66-57 önde giren Sırbistan Rusya'nın maça ortak olmasına izin vermedi ve karşılaşmadan 87-79 galip ayrıldı. Turnuvada final karşılaşması, 17 Eylül Pazar günü saat 21.30'da Slovenya ile Sırbistan arasında oynanacak. İspanya ile Rusya ise aynı gün saat 17.00'de bronz maçına çıkacak.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
Sırbistan finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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