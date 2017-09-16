Sırbistan finalde

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan, Rusya'yı 87-79 mağlup ederek finale yükseldi. Sırbistan, Kuzmic, Bircevic ve Jovic'in sayılarıyla ilk çeyreği 25-20, devreyi de 48-34 önde tamamladı. Son çeyreğe 66-57 önde giren Sırbistan Rusya'nın maça ortak olmasına izin vermedi ve karşılaşmadan 87-79 galip ayrıldı. Turnuvada final karşılaşması, 17 Eylül Pazar günü saat 21.30'da Slovenya ile Sırbistan arasında oynanacak. İspanya ile Rusya ise aynı gün saat 17.00'de bronz maçına çıkacak.