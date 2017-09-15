 Finalin adı belli oldu – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Finalin adı belli oldu

    Finalin adı belli oldu

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Rusya'yı 87-79 yenen Sırbistan, finalde Slovenya'nın rakibi oldu.

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    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:29
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