Karadağ'da Tanjevic dönemi sona erdi
Karadağ Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, milli takımdaki görevinden ayrıldı.
Karadağ Basketbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Tanjevic'in milli takımdaki görevinden ayrılarak, profesyonel antrenörlük kariyerini sonlandırma kararı aldığı ifade edildi.
Açıklamada, Karadağlı çalıştırıcı Tanjevic'in gelecekte de genç antrenörlerin yetişmesine ve ülke basketboluna katkı yapmaya devam edeceği belirtilerek, "Özellikle son 3 yılda, antrenörlük sisteminin kurulmasında ve hem A Takım hem de genç milli takımların başarılı sonuçlarındaki katkısı için federasyon olarak kendisine teşekkürü borç biliyoruz." denildi.
Daha önce Türkiye, Yugoslavya ve İtalya Milli Takımları'nı da çalıştıran 70 yaşındaki başantrenör, 30 Ekim 2015'te Karadağ Milli Basketbol Takımı'nın başına getirilmişti.
Karadağ, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Letonya'ya yenilerek şampiyonaya veda etmişti.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:02
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
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Yorum
EY HACILAR FENERBAHÇE CEHENNEM GİBİ YANIYOR..DONMA DA OLMAYACAKSA..DURUM VAHİM.
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İki resim arasındaki ruh farkı!
Toplam 5
Yorum
HK 2.RESİM DEKİ OYUNCULARI SEVMEM AMA HABERLERİ ÇARPITARAK YAPMAYIN BİRİ MAÇ İÇERSİNDE ÇEKİLMİŞ RESİM.DİĞERİ MAÇTAN EN AZ 1 SAAT ÖNCE ÇEKİLMİŞ.
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Kocaman: Dersimiz savunma
Toplam 7
Yorum
TRFTR SORUYOR KAMENİYE MİLYON EOROLAR ÖDENİYOR..NEDEN..YEDEKTE PAS TUTSUN DİYE Mİ..
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