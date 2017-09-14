 Karadağ'da Tanjevic dönemi sona erdi – Fotomaç – 14 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'da Tanjevic dönemi sona erdi

    Karadağ'da Tanjevic dönemi sona erdi

    Milli Basketbol Takımı Başantrenörü , milli takımdaki görevinden ayrıldı.

    Basketbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Tanjevic'in milli takımdaki görevinden ayrılarak, profesyonel antrenörlük kariyerini sonlandırma kararı aldığı ifade edildi.

    Açıklamada, Karadağlı çalıştırıcı Tanjevic'in gelecekte de genç antrenörlerin yetişmesine ve ülke basketboluna katkı yapmaya devam edeceği belirtilerek, "Özellikle son 3 yılda, antrenörlük sisteminin kurulmasında ve hem A Takım hem de genç milli takımların başarılı sonuçlarındaki katkısı için federasyon olarak kendisine teşekkürü borç biliyoruz." denildi.

    Daha önce Türkiye, Yugoslavya ve İtalya Milli Takımları'nı da çalıştıran 70 yaşındaki başantrenör, 30 Ekim 2015'te Karadağ Milli Basketbol Takımı'nın başına getirilmişti.

    Karadağ, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Letonya'ya yenilerek şampiyonaya veda etmişti.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karadağ'da Tanjevic dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.