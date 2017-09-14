İlk finalist belli oldu

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) Slovenya, İspanya'yı 92-72 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Çeyrek finalde Almanya'yı eleyen İspanya ile Letonya'yı saf dışı bırakan Slovenya, ilk yarı final mücadelesinde karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Slovenya, üst üste hücumlardan boş dönen İspanya karşısında Randolph ve Blazic ile üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketlerle 4. dakikanın başında 6-2 öne geçti. Kalan bölümde İspanya'nın Rubio, Pau Gasol, Marc Gasol, Rodriguez ve Oriola ile bulduğu sayılara Dragic, Vidmar, Doncic, Nikolic, Zagorac ve Prepelic ile cevap veren Slovenya, dış atışlardan 6 isabet sağladığı ilk periyodu 25-19 üstün geçti.

İkinci çeyreğe iki takım da hızlı başladı. İspanya, Rodriguez, Sastre ve Willy Hernangomez'in basketleriyle maçı dengelemeye çalışsa da, Randolph, Prepelic ve Doncic ile sonuca giden Slovenya buna izin vermedi. İspanya, Juancho Hernangomez'in 15. dakikada attığı basketlerle farkı 2 sayıya indirdi: 33-35. Doncic ve Zagorac'ın dış atışlarıyla etkili olan Slovenya, 7-0'lık seri yakalayarak 19. dakikada 9 sayılık farka ulaştı: 47-38. İspanya, Pau Gasol'ün skorer oyunuyla farkın açılmasına izin vermese de ilk yarı Slovenya'nın 49-45'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren Slovenya, skor üretmekte başarılı olamayan İspanya karşısında Blazic ve Vidmar'ın sayılarıyla sonuca giderek 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 45-55. Hem savunmada hem hücumda dağınık bir görüntü ortaya koyan İspanya karşısında Randolph ve Dimec ile etkisini sürdüren Slovenya, çeyreğin bitimine 39 saniye kala Doncic'in serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla farkı 18 sayıya çıkardı: 55-73. Slovenya, final periyoduna 73-57 önde girdi.

Taraftar desteğini de arkasına alan Slovenya, Dragic'in arka arkaya kaydettiği sayılarla 34. dakikada 21 sayılık farka ulaştı: 62-83. Kalan bölümde oyunun kontrolünü kaybetmeyen ve aradaki farkı koruyan Slovenya, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 92-72 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.

Slovenya'nın finaldeki rakibi, yarın Rusya ile Sırbistan arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak. İspanya ise yarı final karşılaşmasında kaybeden ekiple bronz madalya mücadelesine çıkacak.