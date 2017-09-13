 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ikinci gününde 8 karşılaşma oynandı.

    Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma tamamlandı.

    G Grubu'nda Beşiktaş, konuk olduğu Porto'yu 3-1 yendi. Gruptaki diğer maçta Leipzig ile Monaco 1-1 berabere kaldı.

    Son şampiyon Real Madrid ağırladığı APOEL'i 3-0 yendi. Real Madrid'in gollerini 12 ve 51. (penaltıdan) dakikalarda Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 61. dakikada Sergio Ramos kaydetti.

    Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

    E Grubu:

    Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 2-2

    Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Sevilla 1 0 1 0 2 2 0 1
    Liverpool 1 0 1 0 2 2 0 1
    Spartak Moskova 1 0 1 0 1 1 0 1
    Maribor 1 0 1 0 1 1 0 1

    F Grubu:

    Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere): 0-4

    Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya): 2-1

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Manchester City 1 1 0 0 4 0 4 3
    Shakhtar Donetsk 1 1 0 0 2 1 1 3
    Napoli 1 0 0 1 1 2 -1 0
    Feyenoord 1 0 0 1 0 4 -4 0

    G Grubu:

    Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa): 1-1

    Porto (Portekiz) - Beşiktaş: 1-3

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Beşiktaş 1 1 0 0 3 1 2 3
    Monaco 1 0 1 0 1 1 0 1
    Leipzig 1 0 1 0 1 1 0 1
    Porto 1 0 0 1 1 3 -2 0

    H Grubu:

    Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0

    Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Real Madrid 1 1 0 0 3 0 3 3
    Tottenham 1 1 0 0 3 1 2 3
    Borussia Dortmund 1 0 0 1 1 3 -2 0
    APOEL 1 0 0 1 0 3 -3 0
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:02
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