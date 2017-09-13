Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma tamamlandı.

G Grubu'nda Beşiktaş, konuk olduğu Porto'yu 3-1 yendi. Gruptaki diğer maçta Leipzig ile Monaco 1-1 berabere kaldı.





Son şampiyon Real Madrid ağırladığı APOEL'i 3-0 yendi. Real Madrid'in gollerini 12 ve 51. (penaltıdan) dakikalarda Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 61. dakikada Sergio Ramos kaydetti.

Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

E Grubu:

Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 2-2

Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1

Takımlar O G B M A Y Av. P Sevilla 1 0 1 0 2 2 0 1 Liverpool 1 0 1 0 2 2 0 1 Spartak Moskova 1 0 1 0 1 1 0 1 Maribor 1 0 1 0 1 1 0 1

F Grubu:

Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere): 0-4

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya): 2-1

Takımlar O G B M A Y Av. P Manchester City 1 1 0 0 4 0 4 3 Shakhtar Donetsk 1 1 0 0 2 1 1 3 Napoli 1 0 0 1 1 2 -1 0 Feyenoord 1 0 0 1 0 4 -4 0

G Grubu:

Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa): 1-1

Porto (Portekiz) - Beşiktaş: 1-3

Takımlar O G B M A Y Av. P Beşiktaş 1 1 0 0 3 1 2 3 Monaco 1 0 1 0 1 1 0 1 Leipzig 1 0 1 0 1 1 0 1 Porto 1 0 0 1 1 3 -2 0

H Grubu:

Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1