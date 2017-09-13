Rusya'nın rakibi Sırbistan oldu
Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Sırbistan, İtalya'yı 83-67 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Rusya'nın rakibi oldu.
Mücadelenin ilk çeyreği 18-17'lik Sırbistan üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte vites artıran Sırbistan, ilk yarıyı 44-33 önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü kaybetmeyen Sırbistan, sahadan 83-67 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 22 sayıyla Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic olurken, İtalyan Marco Belinelli 18 sayı üretti.
Bu karşılaşmanın ardından yarı final eşleşmeleri ve program belli oldu:
14 Eylül Perşembe
21.30 İspanya - Slovenya
15 Eylül Cuma
21.30 Sırbistan - Rusya
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:31
-
Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
-
Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
-
Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
Rusya'nın rakibi Sırbistan oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.