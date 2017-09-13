 Rusya yarı finalde – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Rusya yarı finalde

    Rusya yarı finalde

    Avupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde Rusya, Yunanistan'ı 74-69 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Yunanistan, ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı az da olsa indiren Rusya, ilk yarıyı 37-31 geride kapattı.

    Karşılaşmanın üçüncü periyodunda Rusya oyuna ağırlığını koysa da, Yunanistan son periyoda 2 sayı önde girdi. Maçın son bölümünde skorda öne geçen Rusya, mücadeleden 74-69 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

    Mücadelenin en skorer ismi attığı 26 sayıyla Rusya'dan Alexey Shved olurken, Yunanistan'dan Nick Calathes 25 sayı üretti.

    Rusya'nın yarı finaldeki rakibi, İtalya-Sırbistan maçının galibi olacak.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:46
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