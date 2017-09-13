Rusya yarı finalde

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Yunanistan, ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı az da olsa indiren Rusya, ilk yarıyı 37-31 geride kapattı.



Karşılaşmanın üçüncü periyodunda Rusya oyuna ağırlığını koysa da, Yunanistan son periyoda 2 sayı önde girdi. Maçın son bölümünde skorda öne geçen Rusya, mücadeleden 74-69 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.



Mücadelenin en skorer ismi attığı 26 sayıyla Rusya'dan Alexey Shved olurken, Yunanistan'dan Nick Calathes 25 sayı üretti.



Rusya'nın yarı finaldeki rakibi, İtalya-Sırbistan maçının galibi olacak.