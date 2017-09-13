Rusya yarı finalde
Avupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde Rusya, Yunanistan'ı 74-69 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Yunanistan, ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı az da olsa indiren Rusya, ilk yarıyı 37-31 geride kapattı.
Karşılaşmanın üçüncü periyodunda Rusya oyuna ağırlığını koysa da, Yunanistan son periyoda 2 sayı önde girdi. Maçın son bölümünde skorda öne geçen Rusya, mücadeleden 74-69 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 26 sayıyla Rusya'dan Alexey Shved olurken, Yunanistan'dan Nick Calathes 25 sayı üretti.
Rusya'nın yarı finaldeki rakibi, İtalya-Sırbistan maçının galibi olacak.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:46
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Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
Rusya yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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