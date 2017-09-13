 Potada Vaughn çatlağı! – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Potada Vaughn çatlağı!

    Potada Vaughn çatlağı!
    F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Kia Vaughn, AB pasaportu olmasına rağmen ABD Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında oynadığı için TBF yönetmeliklerini aşamadı. Vaughn 'kıta dışı' oyuncu sayıldı. Kanarya bu durumda yeni transferleri Kelsey Pulm ve Aevrial Powers'ın birinden ligde yararlanamayacak. Kanarya, Vaughn için Allie Quigley'den vazgeçmişti. Quigley, G.Saray'a gitti.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:26
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