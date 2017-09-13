 Edo Muric, Anadolu Efes'te – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Edo Muric, Anadolu Efes'te

    Edo Muric, Anadolu Efes'te

    Anadolu Efes Banvit'te forma giyen Edo Muric'i kadrosuna kattı.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, son olarak Banvit'te forma giyen Edo Muric'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Sloven oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:17
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