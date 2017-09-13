Edo Muric, Anadolu Efes'te
Anadolu Efes Banvit'te forma giyen Edo Muric'i kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, son olarak Banvit'te forma giyen Edo Muric'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Sloven oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:17
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 5
Yorum
Fenerli Yeter artik bir Fenerli olarak boyle ortami geren son derece radikal aciklamalar istemiyoruz , insanlari germeden adamakilli yonetin takimi
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Milli Takıma G.Saray damgası
Toplam 20
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ahmat neden millitakimlar basarisiz belli oluyor
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Toplam 6
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ucak ucma la bi
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