Anadolu Efes Basketbol Takımı, geride kalan sezonu Banvit'te geçiren Sloven oyuncu Edo Muric'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvet poziyonunda görev yapan 26 yaşında ve 2,02 metre boyundaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Muric, ligin normal sezonunda Banvit'le çıktığı 30 maçta 7 sayı, 3,7 ribaunt ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:35
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Mourinho - PlayStation atışması!
Toplam 1
Yorum
ozi her ikitarafında sözleri çok etkili kavgada söylenmezdi
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Galatasaray’ın borcu açıklandı!
Toplam 8
Yorum
austin bu rakamlarsa eninde sonunda bu kulüp batar yaa.nasıl rivada yetmez floryada biri 5-10 yıl sonra kulübün nasıl batmayacağını anlatsın.
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Yanal: “Türk sporunun sorunları var”
Toplam 1
Yorum
burak burak sık sık sakatlanıyor diyen kaya çilingir oğlu haklı çıktı.böyle giderse fazla faydalı olamaz.
Edo Muric, Anadolu Efes'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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