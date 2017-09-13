 Edo Muric, Anadolu Efes'te – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Edo Muric, Anadolu Efes'te

    Basketbol Takımı, geride kalan sezonu Banvit'te geçiren Sloven oyuncu 'i transfer etti.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvet poziyonunda görev yapan 26 yaşında ve 2,02 metre boyundaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    Muric, ligin normal sezonunda Banvit'le çıktığı 30 maçta 7 sayı, 3,7 ribaunt ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:35
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