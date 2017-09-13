Boğalar yarı finalde
Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İspanya, Almanya'yı 84-72 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede İspanya, devreyi de 34-33 önde tamamladı. Dün oynanan gecenin diğer maçında ise Slovenya Letonya'yı 103-97 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla yarı finalde İspanya ile Slovenya eşleşti. Şampiyonada bugün 18.45'te Yunanistan-Rusya, 21.30 İtalya-Sırbistan karşılaşmaları oynanacak.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:16
-
Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
-
Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
-
Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Boğalar yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.