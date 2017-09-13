Boğalar yarı finalde

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede İspanya, devreyi de 34-33 önde tamamladı. Dün oynanan gecenin diğer maçında ise Slovenya Letonya'yı 103-97 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla yarı finalde İspanya ile Slovenya eşleşti. Şampiyonada bugün 18.45'te Yunanistan-Rusya, 21.30 İtalya-Sırbistan karşılaşmaları oynanacak.