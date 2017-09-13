 Boğalar yarı finalde – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Boğalar yarı finalde

    Boğalar yarı finalde

    Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İspanya, Almanya'yı 84-72 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede İspanya, devreyi de 34-33 önde tamamladı. Dün oynanan gecenin diğer maçında ise Slovenya Letonya'yı 103-97 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla yarı finalde İspanya ile Slovenya eşleşti. Şampiyonada bugün 18.45'te Yunanistan-Rusya, 21.30 İtalya-Sırbistan karşılaşmaları oynanacak.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
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