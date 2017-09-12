 İspanya yarı finalde – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    İspanya yarı finalde

    İspanya yarı finalde

    'de İspanya, Almanya'yı 84-72 mağlup etti ve yarı final vizesi aldı.

    Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde İspanya, Almanya'yı 84-72 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 19-16'lık Almanya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü ele alan İspanya, devreye 34-33 önde girdi.

    Üçüncü periyotta vites artıran İspanyollar, çeyreği 12 sayı farkla önde tamamladı. Oyunun son bölümünde de üstünlüğünü kaybetmeyen İspanya, mücadeleden 84-72 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

    Maçın en skorer ismi attığı 28 sayıyla İspanya'dan Marc Gasol olurken, Alman oyuncu Dennis Schröder 27 sayı üretti.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:08
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