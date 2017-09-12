İspanya yarı finalde
EuroBasket 2017'de İspanya, Almanya'yı 84-72 mağlup etti ve yarı final vizesi aldı.
Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final mücadelesinde İspanya, Almanya'yı 84-72 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 19-16'lık Almanya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü ele alan İspanya, devreye 34-33 önde girdi.
Üçüncü periyotta vites artıran İspanyollar, çeyreği 12 sayı farkla önde tamamladı. Oyunun son bölümünde de üstünlüğünü kaybetmeyen İspanya, mücadeleden 84-72 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Maçın en skorer ismi attığı 28 sayıyla İspanya'dan Marc Gasol olurken, Alman oyuncu Dennis Schröder 27 sayı üretti.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:08
-
Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
-
Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
-
Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
İspanya yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.