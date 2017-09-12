Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Kızılyıldız, Fenerbahçe Doğuş'tan Pero Antic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Makedon pivotu Pero Antic ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş, Pero Antic ile karşılıklı olarak anlaşarak, yollarını ayırma kararı almıştır." denildi.
F.Bahçe Doğuş'a hizmetlerinden dolayı Makedon oyuncuya teşekkür edilirken, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ise Antic ile anlaşıldığını duyurdu. Fenerbahçe Doğuş'a 2015 yılında transfer olup, 2 sezon forma giyen yıldız oyuncu, bir THY Avrupa Ligi, 2 lig, birer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.
F.Bahçe Doğuş'a hizmetlerinden dolayı Makedon oyuncuya teşekkür edilirken, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ise Antic ile anlaşıldığını duyurdu. Fenerbahçe Doğuş'a 2015 yılında transfer olup, 2 sezon forma giyen yıldız oyuncu, bir THY Avrupa Ligi, 2 lig, birer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık
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fb baya yaşlıydı iyi oldu
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alitan35 Güzel futbol oynamaya çalışan GÖZTEPEM az bir zaman sonra seni herkes ayakta alkışlayacak.
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Kartal’ın Neymar’ı
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taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
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