 Fenerbahçe'de flaş ayrılık – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Fenerbahçe'de flaş ayrılık

    Fenerbahçe'de flaş ayrılık

    Kızılyıldız, Fenerbahçe Doğuş'tan 'i kadrosuna kattığını açıkladı.

    Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Makedon pivotu Pero Antic ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş, Pero Antic ile karşılıklı olarak anlaşarak, yollarını ayırma kararı almıştır." denildi.

    F.Bahçe Doğuş'a hizmetlerinden dolayı Makedon oyuncuya teşekkür edilirken, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ise Antic ile anlaşıldığını duyurdu. Fenerbahçe Doğuş'a 2015 yılında transfer olup, 2 sezon forma giyen yıldız oyuncu, bir THY Avrupa Ligi, 2 lig, birer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
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