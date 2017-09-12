Fenerbahçe'de flaş ayrılık

FenerbahçeDoğuş Basketbol Takımı, Makedon pivotuile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş,ile karşılıklı olarak anlaşarak, yollarını ayırma kararı almıştır." denildi.F.Bahçe Doğuş'a hizmetlerinden dolayı Makedon oyuncuya teşekkür edilirken,Fenerbahçe Doğuş'a 2015 yılında transfer olup, 2 sezon forma giyen yıldız oyuncu, bir THY Avrupa Ligi, 2 lig, birer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.