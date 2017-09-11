Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Kızılyıldız, Fenerbahçe Doğuş'tan Pero Antic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:28
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 24
Yorum
ANTEPLİ 24 atıf ı sağ açık oynat hoca çok iyi olmuş atıf kaleye dikine giden adam dır atıf dırardan daha iyi.
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Cimbom'un kulübesi 150 milyon TL
Toplam 25
Yorum
misafir Elinde açık oyuncuların var. 2 tesadüf gol attı diye Tolga mı oynar. Sol taraf koridor gibi. Adamlar korneri bile rahat kullanıp golü attı.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 24
Yorum
05 İSMAİL SEN NASIL FUTBOLCU OLMUŞSUN ŞAŞIYORUM SANA
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