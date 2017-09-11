 Fenerbahçe'de flaş ayrılık – Fotomaç – 11 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'de flaş ayrılık

    Fenerbahçe'de flaş ayrılık

    Kızılyıldız, Fenerbahçe Doğuş'tan 'i kadrosuna kattığını açıkladı.

    Fenerbahçe Doğuş'ta ayrılık var... Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Turkish Airlines Euroleague şampiyonluğu yaşayan Kızılyıldız'a transfer oldu.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de flaş ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.