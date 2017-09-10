Letonya Slovenya ile eşleşti
EuroBasket 2017 'de Letonya, Karadağ'ı 100-68 yenerek çeyrek finale yükseldi. Letonya, çeyrek finalde Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Letonya, Karadağ'ı 100-68 yenerek çeyrek finale yükseldi. Letonya, çeyrek finalde Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Blums ve Porzingis'in basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Letonya, 8. dakikada 18-10 öne geçti. Savunmada zorlanan rakibi karşısında organize hücumlarla sayı bulmaya devam eden Letonya, ilk periyodu 27-15 önde bitirdi.
İkinci periyoda Vucevic ve Dubljevic ile bulduğu 9-0'lık seriyle başlayan Karadağ, 12. dakikada farkı 3 sayıya (27-24) indirdi. Rakibine Strelnieks, Peiners ve Timma ile karşılık veren Letonya, soyunma odasına 53-37 üstün gitti.
Etkili mücadelesini karşılaşmanın ikinci yarısına da taşıyan Letonya, Strelnieks ve Timma'nın üst üste kaydettiği basketlerle 27. dakikada farkı 27 sayıya (77-50) çıkardı. Hem hücum hem de savunmada dağınık bir görüntü ortaya koyan rakibi karşısında rahat skor üretmeye devam eden Letonya, son çeyreğe de 82-52 önde girdi.
Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Letonya, karşılaşmadan 100-68 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Letonya-Slovenya çeyrek final maçı 12 Eylül Salı günü oynanacak.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:02
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Teşekkürler Aykut hoca
Toplam 5
Yorum
engin hangi takım olursa olsun zaman geçirip maçı öldürmeye hakkı yok insanlar para veriyor maç izlemek istiyor zaman geçir oyuncaları değil.
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Necip her yerde
Toplam 5
Yorum
BBB Hasi gidin be. Nasıl sağ kanadı kurtardı.! Biz başka maçmı seyrettik, böyle algılar ile bu çocuk biryere gelemez, takım zarar görür.
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Düello Başakşehir'in
Toplam 15
Yorum
sami tek Valbuena basarili cunku zamaninda alindi, 100 milyon euromz var dedin, mayista transferler bitecek dedin yapamadin, lig ve avrupa gitti
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