 Letonya Slovenya ile eşleşti – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Slovenya ile eşleşti

    <a href="/index/letonya?id=0eb7a2f8-8ced-45dc-b2d8-dd417224d364" class="" rel="tag">Letonya</a> Slovenya ile eşleşti

    'de , Karadağ'ı 100-68 yenerek çeyrek finale yükseldi. , çeyrek finalde Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında , Karadağ'ı 100-68 yenerek çeyrek finale yükseldi. , çeyrek finalde Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

    Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Blums ve 'in basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Letonya, 8. dakikada 18-10 öne geçti. Savunmada zorlanan rakibi karşısında organize hücumlarla sayı bulmaya devam eden Letonya, ilk periyodu 27-15 önde bitirdi.

    İkinci periyoda Vucevic ve Dubljevic ile bulduğu 9-0'lık seriyle başlayan Karadağ, 12. dakikada farkı 3 sayıya (27-24) indirdi. Rakibine Strelnieks, Peiners ve Timma ile karşılık veren Letonya, soyunma odasına 53-37 üstün gitti.

    Etkili mücadelesini karşılaşmanın ikinci yarısına da taşıyan Letonya, Strelnieks ve Timma'nın üst üste kaydettiği basketlerle 27. dakikada farkı 27 sayıya (77-50) çıkardı. Hem hücum hem de savunmada dağınık bir görüntü ortaya koyan rakibi karşısında rahat skor üretmeye devam eden Letonya, son çeyreğe de 82-52 önde girdi.

    Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Letonya, karşılaşmadan 100-68 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

    Letonya-Slovenya çeyrek final maçı 12 Eylül Salı günü oynanacak.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:02
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