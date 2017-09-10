 Letonya çeyrek finalde – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Letonya çeyrek finalde

    Letonya çeyrek finalde

    Karadağ'ı 32 sayı farkla mağlup eden Letonya, rahat bir şekilde adlarıı EuroBasket 2017 çeyrek finaline yazdırdı.

    EuroBasket 2017 son 16 turu karşılaşmasındaLetonya, Karadağ'ı 100-68 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    Karşılaşmanın ilk bölümünde Blums ve Porzingis'in basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Letonya, 8. dakikada 18-10 öne geçti. Savunmada zorlanan rakibi karşısında organize hücumlarla sayı bulmaya devam eden Letonya, ilk periyodu 27-15 önde bitirdi.

    İkinci periyoda Vucevic ve Dubljevic ile bulduğu 9-0'lık seriyle başlayan Karadağ, 12. dakikada farkı 3 sayıya (27-24) indirdi. Rakibine Strelnieks, Peiners ve Timma ile karşılık veren Letonya, soyunma odasına 53-37 üstün gitti.

    Etkili mücadelesini karşılaşmanın ikinci yarısına da taşıyan Letonya, Strelnieks ve Timma'nın üst üste kaydettiği basketlerle 27. dakikada farkı 27 sayıya (77-50) çıkardı. Hem hücum hem de savunmada dağınık bir görüntü ortaya koyan rakibi karşısında rahat skor üretmeye devam eden Letonya, son çeyreğe de 82-52 önde girdi.

    Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Letonya, karşılaşmadan 100-68 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

    Letonya çeyrek finalde, geçtiğimiz gün Ukrayna'yı mağlup eden Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Letonya-Slovenya çeyrek final maçı 12 Eylül Salı günü oynanacak.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:38
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