EuroBasket 2017 son 16 turu karşılaşmasındaLetonya, Karadağ'ı 100-68 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Blums ve Porzingis'in basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Letonya, 8. dakikada 18-10 öne geçti. Savunmada zorlanan rakibi karşısında organize hücumlarla sayı bulmaya devam eden Letonya, ilk periyodu 27-15 önde bitirdi.

İkinci periyoda Vucevic ve Dubljevic ile bulduğu 9-0'lık seriyle başlayan Karadağ, 12. dakikada farkı 3 sayıya (27-24) indirdi. Rakibine Strelnieks, Peiners ve Timma ile karşılık veren Letonya, soyunma odasına 53-37 üstün gitti.

Etkili mücadelesini karşılaşmanın ikinci yarısına da taşıyan Letonya, Strelnieks ve Timma'nın üst üste kaydettiği basketlerle 27. dakikada farkı 27 sayıya (77-50) çıkardı. Hem hücum hem de savunmada dağınık bir görüntü ortaya koyan rakibi karşısında rahat skor üretmeye devam eden Letonya, son çeyreğe de 82-52 önde girdi.

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Letonya, karşılaşmadan 100-68 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Letonya çeyrek finalde, geçtiğimiz gün Ukrayna'yı mağlup eden Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Letonya-Slovenya çeyrek final maçı 12 Eylül Salı günü oynanacak.